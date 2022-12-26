Майже половина росіян назвали війну проти України «подією року» – опитування

Близько половини (46%) росіян назвали війну проти України (в рФ її називають спецоперацією – ред.) головною подією року, що минає, йдеться в опитуванні російського «Левада-центру».

«34% вважають найважливішою подією оголошену у вересні часткову мобілізацію, ще третина (32%) – «приєднання» «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей до Росії». Коронавірус, який залишався головною подією протягом останніх двох років, відступив цього року на другий план, його відзначили близько 30% респондентів. Лише кожен десятий опитаний назвав серед важливих подій року чемпіонат світу з футболу, 6% – кримінальні терміни відомим опозиційним політикам, 3% – присудження Нобелівської премії правозахисникам із російського «Меморіалу», – йдеться в повідомленні за результатами опитування.

Більш складним для Росії 2022-й рік назвали 76% респондентів (торік таких було 55%), вказує «Левада-центр».

Загальноросійське опитування тривало 15-21 грудня 2022 року серед 1611 повнолітніх осіб шляхом особистого інтерв’ю.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території. Від самого початку Кремль називає війну «спеціальною операцію». Першочергова заявлена мета – «демілітаризація і денацифікація» України, а також «захист людей від геноциду».

25 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що причиною війни проти України є політика «опонентів Москви», тоді як метою Росії є «об’єднання російського народу». У цьому контексті він заявив, що 99,9% росіян готові «покласти все» на користь країни.