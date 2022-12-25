Путін назвав причину війни проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив, що причиною війни проти України є політика «опонентів Москви», тоді як метою Росії є «об’єднання російського народу». Як передає російська служба Радіо Свобода, в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін», російський президент сказав, що «опоненти» хочуть розділення (в оригіналі – «растаскивания») «історичної Росії».

«Поділяй і владарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому – в об’єднанні російського народу», – сказав президент РФ.

Він висловив переконаність, що Росія діє «у правильному напрямку».

«Ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян», – зазначив Путін і додав, що 99,9% росіян готові «покласти все» на користь країни.

Москва, за словами Путіна, готова домовлятися «з усіма учасниками про прийнятні розв’язки».

«Але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони», – сказав він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території. Від самого початку Кремль називає війну «спеціальною операцію». Першочергова заявлена мета – «демілітаризація і денацифікація» України, а також «захист людей від геноциду».