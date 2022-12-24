Віцепрезидент Єврокомісії: Путін вже програв війну

Президент РФ Володимир Путін перебуває наразі в такому ж становищі, що й Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще була далека від завершення, вважає віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, пише Nieuwsblad.

«Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами», – зазначив Тіммерманс.

Він також нагадав про те, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки.

«Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони виїхали до Європи», – додав віцепрезидент Єврокомісії.

На його думку, єдине, що здатне змінити курс Росії – «це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою».

«Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з’являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт із американцями та продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово», – заявив Тіммерманс.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США та Європи, російських чиновників і близьких до Кремля людей повідомило, що президент Росії Володимир Путін отримує інформацію про хід війни в Україні із запізненням і після цензури.

Письмовий звіт про стан справ на фронті Путін отримує щоранку, інформація в ньому ретельно вивірена, щоб наголосити на успіхах і применшити невдачі російської армії, стверджує WSJ. При цьому шлях фронтових зведень на стіл Путіна займає кілька днів і проходить через кілька служб.

Нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що президент Росії Володимир Путін «подвоює спроби» зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни проти України.

21 грудня виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на президента Росії Володимира Путіна чекає два варіанти розвитку подій.

«Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – сказав Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1», яке цитує пресслужба СБУ.

Він наголосив, що стратегія Путіна з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації.