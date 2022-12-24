В ISW пояснили, з чим може бути пов’язана частіша поява Путіна на публіці

Відновлення публічних появ президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він став більше турбуватися про свою популярність й імідж у Росії, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Останніми днями Путін, схоже, частіше з’являється на публіці в російських містах і частіше робить розпливчасті заяви про вторгнення Росії в Україну порівняно з помітною відсутністю його публічної активності за межами Кремля протягом перших десяти місяців війни», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що 23 грудня Путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області (підприємство з виробництва озброєнь) і, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі, перш ніж в останню хвилину скасувати захід.

«Подібні появи, ймовірно, є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера військового часу і відновити домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі в той час, коли Росія вступає в другий рік війни. Протягом свого правління Путін постійно покладався на особисту залученість, що допомогло йому створити імідж всевидючого і постійно присутнього правителя. Можливо, Путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року», – кажуть в ISW.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США та Європи, російських чиновників і близьких до Кремля людей повідомило, що президент Росії Володимир Путін отримує інформацію про хід війни в Україні із запізненням і після цензури.

Письмовий звіт про стан справ на фронті Путін отримує щоранку, інформація в ньому ретельно вивірена, щоб наголосити на успіхах і применшити невдачі російської армії, стверджує WSJ. При цьому шлях фронтових зведень на стіл Путіна займає кілька днів і проходить через кілька служб.

Нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що президент Росії Володимир Путін «подвоює спроби» зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни проти України.

21 грудня виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на президента Росії Володимира Путіна чекає два варіанти розвитку подій.

«Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – сказав Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1», яке цитує пресслужба СБУ.

Він наголосив, що стратегія Путіна з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації.