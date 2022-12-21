Очільник СБУ назвав «два варіанти» для Путіна

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на президента Росії Володимира Путіна чекає два варіанти розвитку подій.

«Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – сказав Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1», яке цитує пресслужба СБУ.

Він наголосив, що стратегія Путіна з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації.

За словами Малюка, Служба безпеки вже сформувала «унікальну скарбничку» доказів злочинів Росії у війні для майбутніх міжнародних кримінальних судів.

Наразі є єдине, так зване, материнське кримінальне провадження, в якому спецслужба разом з Офісом генерального прокурора накопичує всі наявні матеріали, додав очільник СБУ.

17 грудня в інтерв’ю телеканалу PBS голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США не бачать серйозного ставлення Росії до переговорів із Україною.

«Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії в даному випадку. Чого ми не бачимо», – сказав Бернс.

Цього місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль не відмовився від «максималістських цілей» щодо України.