У Кремлі підтвердили, що Путін не оголошуватиме послання цього року

Президент Росії Володимир Путін не звернеться з посланням до Федеральних зборів у 2022 році, як того вимагає конституція РФ.

«До Нового року, зрозуміло, президент не оголошуватиме послання. Зараз уже за часом графік іде дуже напружений», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, послання відбудеться наступного року, проте його терміни, як і раніше, невідомі.

Відповідно до конституції Росії, президент зобов’язаний звертатися до Федеральних зборів зі щорічними посланнями про стан справ у країні, про основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики держави.

За словами Пєскова, з Конституційним судом консультацій не було. Причину перенесення він не коментував. У російських ЗМІ стверджують, що це пов’язано із ситуацією на фронті в Україні.

Раніше Путін скасував свою традиційну велику пресконференцію. Щорічної «Прямої лінії», під час якої Путін відповідав на запитання росіян, ймовірно, також не буде: її дати продовжують переноситися. У листопаді російське видання РБК писало, що в Кремлі ще не визначилися, чи проводитимуть традиційні ефіри з Путіним – на це, серед іншого, впливає хід війни в Україні.