Голова ЦРУ: Росія несерйозно ставиться до переговорів з Україною

США не бачать серйозного ставлення Росії до переговорів із Україною, заявив в інтерв’ю телеканалу PBS голова ЦРУ Вільям Бернс.

«Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії в даному випадку. Чого ми не бачимо», – сказав Бернс.

Про те, що війна має закінчитися переговорами напередодні в інтерв’ю агентству AFP заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. За його словами, переговорний процес прискорять постачання Києву зброї, доки президент Росії Володимир Путін «не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою», повідомляє France24.

Зі свого боку, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю газеті Suddeutsche Zeitung наголосив, що не можна обривати нитки переговорів із Москвою, незважаючи на всі розбіжності Заходу та Росії щодо України.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня запропонував Росії спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії, – і на Різдво почати виводити свої війська з території України. Якщо Росія виведе свої війська з України, то тим самим буде «забезпечене й надійне» припинення бойових дій, наголосив Зеленський.

У Кремлі відповіли відмовою.

Останнім часом від російських офіційних осіб звучало багато заяв про переговори. Проте Захід, зокрема США, не бачать ознак зацікавленості Москви у переговорах. Також експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на початку грудня вказували, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, натомість Москва висуває країнам Заходу умови для початку діалогу.