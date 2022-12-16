Столтенберґ: не варто недооцінювати Росію, Путін готовий до нових наступів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що не варто недооцінювати Росію, президент цієї країни Володимир Путін налаштований на тривалу війну і готовий до нових наступів.



«Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує тривалу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові зазнати багато втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції», – сказав Столтенберґ в інтерв'ю AFP, повідомляє France24.



За його словами, немає жодних ознак того, що Путін «відмовився від своєї загальної мети контролю над Україною».

В оприлюдненому напередодні інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

Про ймовірні наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian також міністр оборони України Олексій Резніков.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) називають «надзвичайно малоймовірним» те, що російські сили зможуть взяти Київ, навіть якщо знову атакуватимуть із Білорусі.