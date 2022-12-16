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Втрати військових РФ у війні проти України перевищили 97 тисяч – Генштаб

Знищена під час контрнаступу ЗСУ російська військова техніка поблизу міста Ізюму Харківської області, 13 вересня 2022 року

Втрати військових Росії у війні проти України зросли до близько 97 270, повідомив вранці 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 680 російських солдатів, додали у командуванні.

Серед інших втрат Росії у війні, згідно з повідомленням, – такі:

  • танки ‒ 2980 (п’ять за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5952 (+6)
  • артилерійській системи – 1946 (+3)
  • РСЗВ – 410 (+4)
  • засоби ППО ‒ 211
  • літаки – 281
  • гелікоптери – 264
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 592
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4563
  • спеціальна техніка ‒ 172.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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