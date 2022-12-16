Втрати військових РФ у війні проти України перевищили 97 тисяч – Генштаб

Втрати військових Росії у війні проти України зросли до близько 97 270, повідомив вранці 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу загинули 680 російських солдатів, додали у командуванні.
Серед інших втрат Росії у війні, згідно з повідомленням, – такі:
- танки ‒ 2980 (п’ять за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5952 (+6)
- артилерійській системи – 1946 (+3)
- РСЗВ – 410 (+4)
- засоби ППО ‒ 211
- літаки – 281
- гелікоптери – 264
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4)
- крилаті ракети ‒ 592
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4563
- спеціальна техніка ‒ 172.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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