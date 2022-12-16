Втрати військових РФ у війні проти України перевищили 97 тисяч – Генштаб

Втрати військових Росії у війні проти України зросли до близько 97 270, повідомив вранці 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 680 російських солдатів, додали у командуванні.

Серед інших втрат Росії у війні, згідно з повідомленням, – такі:

танки ‒ 2980 (п’ять за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5952 (+6)

артилерійській системи – 1946 (+3)

РСЗВ – 410 (+4)

засоби ППО ‒ 211

літаки – 281

гелікоптери – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4)

крилаті ракети ‒ 592

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4563

спеціальна техніка ‒ 172.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.