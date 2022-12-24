Moscow Times: Кремль заборонив провладним ЗМІ писати про мобілізацію

Російським провладним ЗМІ заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми чи Ради федерації Росії, пише The Moscow Times із посиланням на два джерела у ЗМІ.

За повідомленням, відповідне негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента РФ.

«До цього ми могли писати і про поточну мобілізацію, і про можливі сценарії та прогнози. Тепер усі прогнози поставлені на стоп. У вимозі йдеться про те, що не можна цитувати, навіть якщо заяву зробив депутат Держдуми РФ чи сенатор», – заявило джерело видання.

21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував довести чисельність збройних сил Росії до 1,5 мільйона осіб. Це означає, що до армії мають відправити ще близько 350 тисяч осіб. Шойгу заявив, що це необхідно «для гарантованого вирішення завдань щодо гарантування військової безпеки РФ». Крім того, міністр запропонував підвищити вік призову до армії на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років.

Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня. Міністр оборони Сергій Шойгу говорив, що для участі у війні проти України буде мобілізовано до 300 тисяч осіб. 31 жовтня Міноборони повідомило про завершення «заходів часткової мобілізації» та припинення видачі повісток.

Указ про закінчення мобілізації президент РФ Володимир Путін не підписував, бо він «порадився з юристами», і «такий документ не потрібен». Правозахисники зазначали, що відсутність опублікованого указу про закінчення мобілізації дає Міноборони Росії право знову розпочати призов.