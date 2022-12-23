Розвідка Британії прокоментувала плани Кремля збільшити чисельність армії

Британська розвідка заявляє, що оголошені владою Росії наміри збільшити чисельність збройних сил є свідченням того, як Кремль прагне адаптуватися до довгострокових викликів, що виникли через його вторгнення в Україну. Водночас, як кажуть у розвідці, незрозуміло, де РФ знайде ресурси для такого розширення.

«21 грудня президенту Путіну представили плани збільшити російську армію приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Коли цей рівень буде досягнутий, невідомо», – йдеться в повідомленні, яке цитує британське Міністерство оборони.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив, що йтиметься і про посилення військ на північному заході Росії, заявивши про загрозу від вступу Фінляндії і Швеції до НАТО.

«Це є одним із перших свідчень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли в результаті її вторгнення в Україну. Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для здійснення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні», – наголосили у розвідці.

21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував підвищити вік призову до армії на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років.

Шойгу заявив про плани «забезпечити можливість за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом або бути призваним з першого дня приходу на службу». Також Шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил Росії до 1,5 мільйона осіб, зокрема військовослужбовців-контрактників до 695 тисяч осіб.

Шойгу заявив, що це потрібно для «гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки». Наразі штатну чисельність збройних сил Росії, згідно з указом президента Володимира Путіна, визначено в 1 150 628 осіб. При цьому Шойгу не говорив ані про додатковий призов по мобілізації, ані про збільшення терміну служби.

Міністр оборони Росії також запропонував посилити угруповання військ на північному заході РФ, пояснивши це «прагненням НАТО наростити військовий потенціал поблизу російських кордонів».

Крім того, Шойгу заявив про плани створити Московський та Ленінградський військові округи, які стануть «міжвидовими стратегічними територіальними об’єднаннями збройних сил» Росії.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Точних даних про втрати сторін немає, за оцінками розвідок країн Заходу, і Росія, і Україна втратила десятки тисяч людей убитими та пораненими, офіційно підтверджено загибель тисяч цивільних жителів України.

Як запевняє влада Росії, у війні не беруть участь російські військовослужбовці-строковики, хоча відзначалися випадки їхньої загибелі та потрапляння в полон у перші тижні бойових дій.

У вересні в Росії було оголошено так звану часткову мобілізацію, за якою в армію призвали, за офіційними даними, 300 тисяч цивільних осіб. Наразі призов за мобілізацією зупинено, проте указ про її проведення продовжує діяти.