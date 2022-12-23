СБУ повідомила про заочне засудження до 15 років тюрми депутата Держдуми Росії

Депутата Державної думи Росії, нижньої палати російського парламенту, в Україні заочно засудили до 15 років ув’язнення за те, що він голосував за визнання «незалежності» «Л/ДНР». Як повідомили у Службі безпеки України, її слідчі зібрали «беззаперечні докази вини… Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України».

«15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента Росії з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей. Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР»», – наголосили в СБУ.

У Службі безпеки кажуть, що цим російський посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України, «адже відповідні рішення Держдуми РФ вище військово-політичне керівництво Росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України».

За повідомленням, суд визнав Майданова винним за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

«Оскільки засуджений наразі перебуває на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання», – додали в СБУ.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.