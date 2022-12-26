Російські війська обстріляли Сумщину з мінометів – ОК «Північ»

Російські військові вкотре обстріляли Сумщину з мінометів, повідомило оперативне командування «Північ».

«Армія окупантів вчергове поцілила з мінометів по прикордонню Сумської області. З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка. Втрат серед о/с і техніки немає», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Північ» додали, що інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.