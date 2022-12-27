«Вирішальний час»: чи вдасться Україні зупинити агресію Росії у 2023 році?

Скільки ще років Росія може вести війну з Україною? Наскільки зміцнюється військовий потенціал України та чи достатньо його для розгрому російських військ? Як довго країни Заходу готові підтримувати Україну у війні з Росією, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Про переговори України та РФ

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що на сьогодні немає жодних передумов для переговорів з Росією.

Переговори можуть бути лише про єдине: коли, яким чином російські війська остаточно покинуть територію України, включно з Кримом звісно, порядок виплат репарацій і покарання воєнних злочинців

«Всі ці вкиди в інформаційний простір про переговори, що тиснуть на Зеленського, що американці хотіли б добитися від нас переговорів з Росією, що європейці хотіли б натиснути – все це інформаційно-психологічні операції. Немає жодних підстав говорити зараз про існування якихось передумов переговорів, оскільки як ви собі уявляєте переговори між Путіним і Зеленським? Переговори можуть бути лише про єдине: коли, яким чином російські війська остаточно покинуть територію України, включно з Кримом звісно, порядок виплат репарацій і покарання воєнних злочинців», – зазначив експерт.



Самусь переконаний, що європейські країни не «втомилися» від війни в Україні.



«Всі розуміють – якщо Україна програє в цій війні, то росіяни будуть сидіти в них на головах. Закінчиться демократія, закінчиться вільна Європа, закінчиться те, за що вони боролися насправді сотнями років. Українці ж не втомлюються боротися. Європейці, американці тим більше не втомлюються», – запевнив експерт.



За його словами, зброя, на яку зараз очікує Україна, дозволить посилити захист цивільної інфраструктури, але для ведення бойових дій її недостатньо.

Як каже Німеччина: вибачте, ми не можемо порушити цей консенсус в рамках НАТО

«У нас є певні дуже потужні інструменти – це високоточні «Хаймарси». Нам передадуть зараз обладнання для перетворення звичайних авіабомб в розумні, які можуть не падати, а летіти 30 км і завдавати високоточний удар. Це буде дуже потужна зміна насправді у використанні авіації», – зазначив Самусь.



«Але нам потрібно більше важкої техніки, артилерії, танків. І якраз в цьому поки що рішення немає на рівні НАТО. Як каже Німеччина: «вибачте, ми не можемо порушити цей консенсус в рамках НАТО, щоб поставляти Україні танки самостійно». Хоча до цього постачали й поляки, і навіть Словенія, Словаччина бронетехніку постачала, Чехія», – зауважив експерт.



Він додав, що Путін може продовжувати своє політичне та фізичне життя лише шляхом продовження війни. Втім, російська армія не має суттєвих успіхів на фронті.

Звісно вони можуть почати наступ з території Білорусі, але це буде крах для Росії, крах для Білорусі

«Все це катастрофа, тому вони й обстрілюють цивільні об’єкти. Якби у них (армії РФ – ред.)була можливість досягти хоч якихось перемог на фронті, вони б їх досягали. Тому всі ці міфи: зараз вони зберуть велетенську армію та підуть з території Білорусі – це все бажання, мрії, з якими вони носяться вже 10 місяців, але насправді нічого у них не виходить. Звісно вони можуть почати наступ з території Білорусі, але це буде крах для Росії, крах для Білорусі, для лукашенківського режиму. Тому Лукашенко більше вдає, ніж бере участь у підготовці до якогось наступу», – запевнив Самусь.

«Гарантії безпеки»

Голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олег Рибачук зазначив – важливо чітко розуміти, що для України означатиме закінчення війни.

Для нас перемога, закінчення війни, означає гарантія безпеки на майбутнє

«Навіть якщо ми вибиваємо росіян з усієї території України, на мою думку та багатьох українців, це не закінчення війни. Це закінчення військового етапу. Для нас перемога, закінчення війни, означає гарантія безпеки на майбутнє. Це обов'язково притягнення до відповідальності всіх причетних», – вважає експерт.

«Далі для нас важливо, що Росія буде компенсувати, що покоління росіян зрозуміють, що винний не тільки Путін, що вони до цього привели. Це має бути щось схоже, як було у гітлерівській Німеччині, коли вони виплачували всі контрибуції», – зауважив політик.

На його думку, Україна зможе почувати себе у безпеці, коли стане членом НАТО і Європейського Союзу.

«У нас є низка речей, яка зараз на слуху: реформи правоохоронних органів, СБУ, судових, антикорупційних органів. Тобто основи реформування будь-якої авторитарної системи, пострадянської системи європейською починається із суддівства справедливого, незалежних гілок влади. Нам цей шлях треба пройти, ми його швидко хочемо пройти, але щоб серйозно претендувати на членство в НАТО та ЄС нам одного року не вистачить. Я не бачу, не розумію, як ми можемо через рік повністю увійти в цю систему», – зазначив експерт.

Серед країн Заходу зараз немає одностайного розуміння, що вважати кінцем війни, зазначив Рибачук.

Не може бути безпеки для України, якщо Крим залишається в руках росіян.

«Треба обов'язково сказати, що не може бути закінчення війни, не може бути безпеки для України, якщо Крим залишається в руках росіян. Вони як мантру повторюють, що «війна закінчиться дипломатичними переговорами». Ні, війна закінчиться в результаті воєнної перемоги, а потім ці результати воєнної перемоги будуть обумовлені дипломатією, – каже експерт.

«Бо таке враження, що можна просто сісти з росіянами та домовитися, вони там розплачуться та підуть з нашої території, виберуть контрибуції, підуть самі в Гаагу за власний кошт. Такого не буде. Дипломатичним способом їх можна лише змусити, так само як змусили гітлерівську Німеччину, тотальний розгром», – наголосив політик.

Ще рік війни?

Російський політолог з Праги Іван Преображенський вважає, що для ведення війни у Путіна є мінімум 2 роки.

2023 рік у Путіна гарантовано є, якщо вірити експертам, які розуміються на структурі зростання економіки

«У 2023 році, швидше за все, і політична система, і соціальна ситуація не зміниться настільки сильно, щоб він не міг продовжувати війну. Те саме стосується економіки. Вона страждає від санкцій, не витримує, поступово погіршується, спрощується, послаблюється. 2023 рік у Путіна гарантовано є, якщо вірити експертам, які розуміються на структурі зростання економіки», – зауважив політолог.

Політики з країн Заходу розуміють значення підтримки України у війні з Росією, втім, на них можуть тиснути виборці, каже Преображенський.

«У них є тиск громадської думки, на який демократичні політики не можуть не реагувати. Поки що не здається, що може статися прямо рішуча втома настільки серйозно, щоб громадяни самі або за допомогою мас-медіа почали вимагати від своєї влади припинення підтримки України», – зазначив експерт.

Частина політиків побоюється, що Росія може застосувати ядерну зброю

Він впевнений, що країни Заходу поки не готові підтримати Україну «більш інтенсивно» для того, щоб Збройні сили пішли у «рішучий наступ».

«На інтенсифікацію підтримки треба між собою серйозно країнам Заходу домовлятися, по-перше. По-друге, вони не впевнені, що готові підтримати повний розгром Росії. Частина політиків побоюється, що Росія може застосувати ядерну зброю. Інша частина політиків може побоюватися того, що це надто негативно позначиться на ситуації та в самій Росії піде розпад країни, а багато хто цього не хоче та не підтримує», – зазначив Преображенський.

«Не буде Путіна, не буде війни»

12 грудня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському гумористу та ведучому Девіду Леттерману заявив, що у разі смерті Путіна війна закінчиться. На думку Зеленського, «коли така людина йде, інституції зупиняються. Якщо його не буде, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою», переконаний президент України.

Навряд чи можна говорити, що в Росії зміниться політичний режим, навіть якщо Путін зникне, але повномасштабна війна припиниться

Політолог Преображенський вважає, що є велика ймовірність закінчення війни тоді, коли Україна вийде на свої міжнародно визнані кордони.

«Смерть Путіна чи зникнення його з посади президента дуже важливі умови для того, щоб військові дії були припинені до того, як російська армія зазнає повної поразки, щоб така можливість відкрилася, але не достатня, не єдина. Крім того, має хоча б частково змінитися політичний режим у країні. Навряд чи можна говорити, що в Росії зміниться політичний режим, навіть якщо Путін зникне, але війна, швидше за все, у тому вигляді, в якому вона зараз, настільки інтенсивна, повномасштабна – припиниться», – запевнив експерт.

2 листопада президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському телебаченню заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією. На уточнювальне запитання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши сподівання, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.

1 жовтня голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю телеканалу «1+1» заявив, що Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим «комбінованим шляхом». Він додав, що українські підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках.