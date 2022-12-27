Від початку вторгнення СБУ викрила понад 1200 проросійських агітаторів

Служба безпеки України відкрила понад 1000 проваджень за фактами державної зради, колабораційної діяльності чи проросійської агітації у кіберпросторі – про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі каналу «Ми – Україна», передає пресслужба відомства.

«СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення», – розповів він.

За словами Вітюка, наразі російські інформаційні диверсії «вже не несуть такої загрози, як раніше».

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Крім того, начальник департаменту звітує про блокування проросійських каналів та акаунтів у соцмережах:

«Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 мільйони фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України».

Раніше СБУ повідомила, що з початку року нейтралізувала понад 4,5 тисячі кібератак на Україну.

Днями кіберполіція повідомляла про загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ботоферм, які поширювали проросійські наративи.