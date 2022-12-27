В ISW прокоментували дані про призначення в РФ нового військового командувача, пов’язаного з «ПВК Вагнера»

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував повідомлення української розвідки про призначення в Росії новим командувачем Західного військового округу офіцера, пов’язаного з «групою Вагнера».

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ним став генерал-лейтенант Євген Нікіфоров, «кандидат від групи Суровікіна-Пригожина».

«Нікіфоров має попередній досвід командування підрозділами «групи Вагнера» на Донбасі з 2014 по 2015 рік. Розслідування Bellingcat виявило, що засновник «Вагнера» Дмитро Уткін звітував Нікіфорову, серед інших співробітників російської військової розвідки, коли Нікіфоров був начальником штабу 58-ї загальновійськової армії Росії в 2015 році. Розслідування СБУ встановило, що Нікіфоров наказав Уткіну і його «групі Вагнера» знищити український транспортний літак Іл-76 14 червня 2014 року», – йдеться у повідомленні.

26 грудня ввечері ГУР повідомило, що в Росії призначили нового командувача Західного військового округу. Євген Нікіфоров прийшов на зміну генерал-полковнику Сергію Кузовльову, який, за даними української розвідки, встиг побути на цій посаді близько місяця.

Нікіфоров до свого призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами Східного військового округу.

«Відомо, що на даний час генерал Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ «Захід» у Богучарі Воронезької області РФ. Як формальну причину звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова (міністра оборони і начальника Генштабу Росії – ред.) змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина (командувача групи військ РФ в Україні і засновника і фінансиста «ПВК Вагнера» – ред.), – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, генерал Нікіфоров став четвертим командувачем Західного військового округу Росії від початку повномасштабного вторгнення.