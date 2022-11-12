На Буковині затримали чоловіка, який співпрацював із російським пропагандистом Соловйовим – СБУ

На Буковині СБУ викрила інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про ситуацію в регіоні. Зрадник напряму співпрацював із російським пропагандистом Соловйовим.

«Серед його найпоширеніших «вкидів» – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з Росією», – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмі.

Також інтернет-агітатор розповідав брехню щодо діяльності державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

«Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, із яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах та «ток-шоу» на телеканалі «Россия 1», – відзначає СБУ.

Зраднику в Росії обіцяли надати громадянство й поселити в одному з населених пунктів Підмосков'я, повідомили українські спецпризначенці.

Як відзначає пресслужба, інтернет-агітатором виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою.

«Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав із ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України», – додали в СБУ.

1 листопада Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці затримали на Одещині «агента РФ», який «зливав дані» про ЗСУ та транспортну інфраструктуру регіону. Він виявився колишнім співробітником поліції.