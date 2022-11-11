«Готував держпереворот в Україні»: СБУ повідомила про підозру громадянину РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину РФ, який, за її даними, готував державний переворот в Україні.



«Він планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, у свою чергу, повинно було призвести до створення «народних республік» в регіоні», – зазначають в СБУ.



За даними Служби безпеки, чоловік пов’язаний з російськими спецслужбами та координував дії з «окремими представниками адміністрації президента РФ».



«Після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектору розвитку України. З цією метою вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні», – зазначають в СБУ.

11 листопада Служба безпеки України також заявила, що встановила генерала російського спецназу, який, за її даними, координував російські диверсійно-розвідувальні групи на Донецькому напрямку.