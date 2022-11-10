«Примусово роздавали паспорти РФ і русифікували освіту»: СБУ викрила низку колаборантів

Служба безпеки України заявила про викриття низки осіб на окупованих територіях Херсонської і Луганської областей, які, за її даними, примусово роздавали російські паспорти, русифікували освіту і брали участь у так званій «мобілізації».



«Серед них колаборантка, яка зголосилася виконувати рішення військового керівництва РФ і обійняла посаду так званого «голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області». Перебуваючи на «посаді», вона брала участь в організації місцевого псевдореферендуму і сприяла примусовій видачі українським громадянам паспортів РФ», – зазначають в СБУ.



Також співробітники спецслужби ідентифікували жінку, причетну, за їхніми даними, до русифікації освіти на окупованій Херсонщині.



«З початку навчального року колаборантка активно «відновлювала» роботу закладів освіти у місті та формувала списки прихильників «русского мира», які б хотіли працювати під її «керівництвом». Також вона схиляла педагогів до співпраці з «новою владою», пропонуючи їм хабарі», – зазначають в СБУ.



Також Служба безпеки встановила двох осіб, які брали участь у так званій «мобілізації» на окупованій Луганщині.

«Поплічники агресора організовують примусову «могилізацію» місцевих жителів до лав загарбників, у тому числі до так званої «народної міліції». Для цього людей викрадають і незаконно позбавляють їх волі, а у разі відмови – погрожують вбивством», – йдеться у повідомленні СБУ.

За час повномасштабної війни Росії проти України СБУ, як зазначили у її пресслужбі, уже викрила понад 700 осіб, які підозрюються у колабораціонізмі.