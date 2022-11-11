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«Координував російські ДРГ на Донецькому напрямку»: СБУ викрила генерала спецназу РФ

Наразі СБУ повідомила російському генералу про підозру у участі в терористичній організації та сприяння її діяльності.

Служба безпеки України заявила, що встановила генерала російського спецназу, який, за її даними, координував російські диверсійно-розвідувальні групи на Донецькому напрямку.

«Зловмисником є «герой Росії», генерал-майор ЗС РФ із позивним «Сторож», який ще у 2014 році був «відряджений» до складу терористичної організації «ДНР». Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на Північному Кавказі», – зазначають в СБУ.

Як додають у Службі безпеки, наразі російському генералу повідомили про підозру у участі в терористичній організації та сприяння її діяльності.

8 листопада СБУ повідомила про підозру соратнику ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, який, за даними спецслужби, сприяв захопленню понад 20 лікарень на Донеччині.

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