NYT: у злитих листах ФСБ Росії називає провладні ЗМІ «колегами»

Співробітники російської державної телекомпанії ВДТРК використовували листи ФСБ Росії, китайську пропаганду і новини з консервативних американських ЗМІ, щоб створити наратив про нібито успіхи Росії на війні в Україні. Про це розповідає газета The New York Times, журналісти якої проаналізували і верифікували злите листування ВДТРК із січня по березень 2022 року.

У день повномасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, ФСБ розіслала державним ЗМІ листа, в якому називала їх «колегами» і стверджувала, що українські солдати залишають свої позиції. У березні ФСБ відправила співробітникам державних медіа досьє на двох убитих українських офіцерів. Спецслужба стверджувала, що вони були «терористами» і вбивали цивільних. При цьому ФСБ попросила не посилатися на неї в новинах, що і було зроблено, пише NYT.

Після обстрілу театру в Маріуполі, в результаті якого загинули сотні людей, що там укривалися, ФСБ надіслала державним ЗМІ листа з темою «Важливо!». До нього було додане відео із жінкою, яка говорила, що театр підірвали «українські націоналісти», а не російські військові. «Будь ласка, використовуйте у своїх матеріалах», – йшлося у листі.

Серед злитих листів були також листування працівників ВДТРК. У листах вони ділилися роликами із маловідомих чи великих консервативних американських ЗМІ, які показували, що жителі США незадоволені санкціями. Також співробітники ВДТРК переробляли повідомлення з китайських державних ЗМІ, створюючи наратив, що Китай підтримує Росію та її «справедливу війну» в Україні.

Окрім цього, працівники ВДТРК обговорювали, як їхні новини сприймають в інших країнах. Наприклад, цитату з німецького журналу про російське телебачення як «отруйну суміш брехні, ненависті та абсурду» зі згадкою телеведучого Дмитра Кисельова, вони виділили червоним кольором як негативну.

ВДТРК не відповіла на прохання NYT про коментар.