«Вкиди і наративи розколу»: як російська пропаганда намагається погіршити відносини між поляками і українцями

(Рубрика «Точка зору»)

Російська пропаганда та дезінформація була і залишається основною складовою агресивної політики Росії і війни проти України.

Останніми днями експерти з російських інформаційно-психологічних операцій звертають увагу на розгортання цілеспрямованої інформаційної атаки з метою дискредитації вищого військового керівництва України.

Цілеспрямована інформаційна атака

З'являється багато сфабрикованих відео та повідомлень від імені начебто українських військових, які кажуть, що їх кинули напризволяще, без підкріплення, зброї, боєприпасів, їжі і тому подібне.

Це ясно видно навіть на основі моніторингу лише одного польськомовного порталу, який давно відомий постійним поширенням російських фейків і дезінформації.

Дослідження показало, що паралельно росіяни активно намагаються сформувати думку про нібито навмисне втягування Польщі у війну та водночас про нібито наростання конфліктів між військовослужбовцями – українцями та польськими добровольцями (називаних виключно «найманцями»), які воюють на боці України.

Зокрема, протягом лише перших семи днів грудня, вийшло як мінімум 12 таких публікацій. Часто ці «вкиди» базуються на міфах і стереотипах, сформованих ще у радянську добу.

Наративи розколу

Можна виділити такі наративні лінії російської дезінформації у Польщі, які останнім часом вкидаються в інформаційний простір:

Українські військові, які купують все необхідне за власний кошт, дуже незадоволені «привілеями» для бійців Інтернаціонального легіону», через що нерідко виникають конфлікти з поляками, котрі значно краще оснащені технікою від «західних патронів».

А ще українців дратує зверхність, яку демонструють поляки, ставлячись до них як до людей другого сорту, а також вдаються до злочинів проти цивільного населення. З цієї причини між солдатами виникають тертя і конфлікти, які часто закінчуються бійками і навіть перестрілками.

Польські військові часто прибувають на самохідних гаубицях «Краб» на позиції українців, звідки ведуть вогонь, після чого повертаються на свої бази, наражаючи українських військових на вогонь у відповідь з російської сторони.

Поляки передають українцям застарілу військову техніку типу ще радянських танків, які успішно знищує російська армія та систем ППО низької якості, про які навіть соромно розповідати на державному рівні.

Польща висилає своїх солдатів, які не мають достатнього бойового досвіду, до України, з метою натренувати їх для подальшої окупації території, яка у 1939 році входила до складу Польщі.

Польські громадяни та громадяни України польського походження масово гинуть на фронті війни України з Росією, яка досі триває лише через непоступливість керованого ззовні керівництва української держави.

Польське керівництво, реалізуючи геополітичні плани США, готове пожертвувати життям власних громадян на війні та планує наступальні дії, для чого рекрутує наступного року до війська понад 200 тисяч резервістів під приводом військових навчань.

Дезінформація «зашивається» усередину

Якщо у публікаціях чи у меседжах, що розповсюджуються соціальними мережами, зустрічаються ці наративи, то можете бути впевненими, що маєте справу із російською пропагандою і дезінформацією.

І хоча ці меседжі спеціально перемішуються з правдивою, зокрема і з офіційною інформацію, а також нерідко «зашиваються» у різноманітні повідомлення про ускладнення політичної, економічної та безпекової ситуації в усьому світі, це точно є «лакмусом», що викриває складову інформаційної війни Кремля.

Анатолій Курносов – експерт Центру політичних студій «Доктрина»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода