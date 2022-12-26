СБУ: на Київщині затримали чоловіка, який допомагав російським військовим викрадати учасників АТО

Служба безпеки України 26 грудня звітує про затримання жителя селища Глібівка на Київщині за співпрацю з російськими військами під час окупації.

За даними відомства, чоловік після захоплення Вишгородського району запропонував свою допомогу російським загарбникам.

«Зловмисник «зливав» агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його «наводкою» загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ», – заявляє СБУ.

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Слідство встановило, що підозрюваний особисто брав участь у принаймні одному такому викраденні, а також розрабовував оселі місцевих.

«Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. При обшуках за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами рашистів», – йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Суд взяв його під варту.

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2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.