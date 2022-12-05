Радіо Свобода Weekly: Чому СБУ взялася за УПЦ (МП) саме зараз?

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

Служба безпеки України оприлюднила список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО та були затверджені президентом Володимиром Зеленським. Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення. Подробиці і сам список підсанкційних осіб за лінком

«Є підтвердження». Чому саме зараз УПЦ (МП) стала цікавою для СБУ?

В останні два тижні СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці, як повідомили у відомстві, виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Чому саме зараз УПЦ (МП) стала цікавою для СБУ? Це пояснив в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Текст інтерв’ю тут

Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?

Пів року російської окупації Ізюму – це масові розстріли та тортури армією Росії, безвинні жертви та колабораціонізм. Проєкт Радіо Свобода «Схеми» продовжує розповідати історії з деокупованої Харківщини.

Журналісти поспілкувались з місцевими жителями-добровольцями, які збирали по місту тіла загиблих та ховали їх в Ізюмському лісі. Серед похованих – як військові ЗСУ, так і цивільні. На тілах деяких – сліди катування.

«Схеми» з’ясували, які з бригад армії РФ дислокувалися в Ізюмі, який виступав своєрідним воєнним хабом для підрозділів РФ – в якому вони або постійно перебували, або змінювали один одного, або проходили далі територією Харківської області. Також журналісти отримали від одного з розвідувальних органів ексклюзивні «плівки» розмов російських військових, на яких армійці обговорюють вбивство мирних жителів на Харківщині та хто саме їх скоїв. Текстова публікація тут

Секретар РНБО: єдина гарантія для Росії – «це гуманізм європейської судової системи»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розкритикував ідею надання «гарантій безпеки» Росії, про що напередодні згадав президент Франції Емманюель Макрон.

«Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. Росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам у пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо», – написав Данілов 4 грудня.

За його словами, денуклеаризована й демілітаризована Росія буде найкращою гарантією миру для Європи та світу. Детальніше тут

Українську оборону Росія закидає піхотою: гарячі точки фронту

Активна лінія фронту у війні Росії з Україною – 850 кілометрів. Її зменшення майже на третину після звільнення правого берега Дніпра за лічені тижні, очікувано, призвело до ще більш кровопролитних боїв на напрямках, що залишилися.

Де зараз намагається наступати армія окупантів і який можливий розвиток війни? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Якщо Україні вдалося переконати Німеччину визнати Голодомор геноцидом, треба знайти аргументи й для інших країн – історик

В Україні висловили подяку депутатам німецького Бундестагу за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Історики, з якими спілкувалось Радіо Свобода, високо оцінили рішення Німеччини і висловили переконання, що на це рішення Берліну остаточно вплинула агресія Росії проти України і загальний перегляд Німеччиною своєї східної політики, де раніше перше місце посідала Росія.

Також рішення Німеччини може послужити каталізатором і для інших країн щодо визнання Голодомору геноцидом. Читайте за лінком

Про підтримку НАТО і США та способи завершити війну: інтерв'ю із Енн Епплбаум

Чим швидше Захід надаватиме необхідну зброю Києву, тим швидше закінчиться війна. Також це ще допоможе уникнути і політичних проблем всередині США та ЄС. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила лавреатка премії Пулітцера, історикиня і колумністка Енн Епплбаум.

Вона також розповіла, чому Путін не схотів поїхати на саміт G20, чи справді росіяни підтримують війну, та чому санкції, імовірно, не завадили Ірану розробити безпілотники, які Росія нині використовує в Україні. Текст інтерв’ю тут

Уряд Ічкерії в екзилі нагородив Зеленського двома орденами

Уряд Ічкерії в екзилі вирішив нагородити президента України Володимира Зеленського двома найвищими орденами республіки, яку в жовтні 2022 року Верховна Рада України визнала «тимчасово окупованою Росією внаслідок збройної агресії».

Про нагородження Зеленського глава уряду Ахмед Закаєв повідомив на конференції прихильників незалежності Чеченської республіки Ічкерія.

Згідно з постановою, президента України нагороджено орденом «Къоман сий» («Честь нації») та «Орденом Дудаєва», який присуджують тільки тим, у кого є орден «Къоман сий».

Кавалерів «Ордена Дудаєва» наразі лише четверо. До Зеленського цієї нагороди були удостоєні чеченські політики Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв та литовський державний діяч Вітаутас Ландсберґіс. Більше про це тут

«Бандеромобілі» для фронту. Навіщо ЗСУ багі з «Жигулів»?

Швидкохідні, маневрені, полегшені, високої прохідності – це все про багі. Ці автомобілі часто фігурують на фото та відео з фронту, проте офіційно такої техніки на озброєнні немає.

Звідки беруться «бандеромобілі» в лавах української армії та які їхні плюси й мінуси? Читайте і дивіться за лінком

Публікації, які можуть вас зацікавити:

«Філософ свободи». Григорій Сковорода і в 300 років є дуже сучасним

Українському мандрівному філософу Григорію Сковороді – 300 років. Але зі Сковородою так, що він з часом не застаріває, а є актуальним для всіх поколінь, які його прочитують і знаходять щось для себе. Він був диваком, але речі, які його хвилювали – вічні, а тому актуальні і зараз, в наш час. Радіо Свобода поговорило з людьми, які знають і люблять Григорія Сковороду. Читайте і дивіться за лінком

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щонеділі. Підписатись на розсилку можна тут.