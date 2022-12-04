«Загуглити культуру». Шедеври української культури збережені на платформі Google у час війни

Одна з найпотужніших онлайн-платформ світу – Google – має тепер простір української культури – «Україна поруч» (Ukraine Is Here). Тепер в будь-якому куточку світу можна здійснити віртуальну екскурсію найкращими перлинами української архітектури, ознайомитись з шедеврами живопису, ознайомитись з народними традиціями й обрядами, побачити красоти природи в Україні тощо. Важливість проєкту – в тому, що в ньому також можна побачити пам’ятки, які були ушкоджені під час збройної агресії Росії проти України. За офіційними даними, за час широкомасштабного вторгнення Росії було пошкоджено понад пів тисячі історичних будівель, релігійних храмів, зруйновано музеїв. Тобто, українська культура вже понесла і далі несе величезні втрати і руйнування. Зафіксувати вигляд історичних будівель – про всяк випадок – адже Росія й далі обстрілює українські міста ракетами – є одним із завдань проєкту. Наприклад, в Гуглі тепер можна вже побачити в 3D як виглядає знищена внаслідок російського ракетного обстрілу дзвіниця Успенського собору в Харкові. Окрім того, проєкт зображує найбільші перлини української архітектури, – наприклад, ті, що вже занесені до світової спадщини ЮНЕСКО. Там і Софійський собор, і Києво-Печерська лавра в Києві, і резиденція митрополитів Буковини та Далмації (нині будівля університету в Чернівцях), унікальні старовинні дерев’яні церкви Карпат…

Також у всіх точках світу тепер можна побачити і в деталях роздивитись будівлю Національної опери та балету в Києві, костел Святого Миколая в столиці, замки – наприклад, прекрасний замок, збудований в 17-му столітті у Підгірцях на Львівщині, замок Паланок в Мукачеві на Закарпатті…

Є, наприклад, матеріали про Будинок химер в Києві (архітектор – Владислав Городецький), який вже знайомий деяким міжнародним візитерам, адже там – до війни – відбувались переговори керівництва України з ВІП-гостями. Все це і багато-багато іншого, чим пишається Україна, зібрано в проєкті «Україна поруч» (Ukraine Is Here) на платформі Google Arts & Culture.

«Тепер в Google можна гуглити культуру України. Презентуємо проєкт у буремні часи. Коли до нашої сміливої, потужної, модерної держави прикута особлива увага. Ukraine Is Here – надзвичайно потужний проєкт, який є результатом плідної співпраці, справжньої синергії команд… Нові можливості розповісти про українську культуру – масштабно, цікаво й сучасною цифровою мовою, як це зроблено на платформі Google Arts & Culture – це ще одна наша спільна перемога», – розповідає про проєкт міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко. Важливість у час війни Такий проєкт важливий для України і української культури в усі часи, а надто нині – коли триває війна, яка також є війною і за право українців мати свою культуру, історію, мову, ідентичність. Це робить цей проєкт ще актуальнішим. Зокрема, й через збереження пам’яток – нехай і у віртуальному просторі – фактично в такий спосіб зберігаються важливі будівлі, які потім можна реставрувати чи відтворювати в разі пошкодження війною.

Тепер в Google можна гуглити культуру України. Презентуємо проєкт у буремні часи

«Все це створювалось поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша. Це спадок всього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати, примножувати, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ», – сказала на презентації проєкту цими днями перша леді України Олена Зеленська.

Проєкт також представляє українські народні традиції і святкування – ну, наприклад, відзначення Різдва взимку чи веснянки, чи великодні традиції, чи Івана Купала влітку та інші свята. Також можна ознайомитись з українським фольклором, козацькими думами, традиціями лялькового театру чи європейського театру в Україні. Багато хто у світі з допомогою проєкту зможе відкрити для себе український авангард…

Давайте зберігати, примножувати, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ

«Ми прагнемо створити незабутній, унікальний цифровий досвід, який об’єднує митців та партнерів, з метою збереження та промоції української культури, мистецтва, архітектури та природи», – пояснює заступник міністра культури Анастасія Бондар. До речі, проєкт показує і красоти української природи – зокрема карпатські праліси, які взяті під охорону державою та ЮНЕСКО.

Інтеграція в глобальний простір Назагал патформа Google Arts & Culture збирає цифрові версії мистецьких витворів та різноманітних об’єктів культури з понад 2000 закладів культури з 80 країн. Це такий глобальний цифровий банк культурних артефактів, де вже зібрано, описано, показано шість мільйонів артефактів різних культур і цивілізацій. На ній можна побачити вже зараз понад 400 тисяч творів мистецтва, а також там створені віртуальні виставки.