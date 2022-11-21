Війська РФ зруйнували чи пошкодили майже 800 обʼєктів культури в Україні – Мінкультури

Російські війська зруйнували чи пошкодили майже 800 обʼєктів сфери культури в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики з посиланням на міністра Олександра Ткаченка.

За його словами, влада веде активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об'єкти напередодні зими, зокрема, отримати генератори.

«Нам важливо наразі пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало», – додав Ткаченко.



Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ атакують об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.