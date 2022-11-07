Пограбовані музеї у Херсоні: окупантам важлива не цінність експонатів, а вивезення з Херсонщини ‒ міськрада

Російські окупанти вивезли з Херсонського обласного музею імені Олексія Шовкуненка, а також з краєзнавчого музею експонати протягом 31 жовтня – 2 листопада ‒ заявила на брифінгу у Львові волонтерка, керівниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська у Львові.



«Цей музей знаходиться на одній із центральних вулиць міста. Машини стояли біля музею, а вхід у нього прикривали шкільним автобусом. Але люди це побачили і зафіксували. У музеї понад 10 тисяч експонатів, а це картини, гравюри, з XVII l XXI століття. 4 листопада надійшло повідомлення з Сімферополя, що до їхнього музею привези експонати з Херсону: чотири фури картин, які не були навіть запаковані. Для російських окупантів мова про мистецьку цінність не йде, головне, щоб забрали з Херсонщини», ‒ каже Світлана Думинська.



Керівниця управління культури Херсонської міськради також розповіла, що вивезені експонати і з Херсонського краєзнавчого музею.



«У цьому музеї є внутрішнє подвір’я і туди машиною непомітно можуть заїхати. До того ж директорка музею ‒ зрадниця, одразу пішла на співпрацю з окупаційною владою. Ми не знаємо, що і куди вивезли з цього музею. А там більше 170 тисяч різних експонатів: краєзнавчі. книжки, античні стелі, домашні вівтарі, амфори, скульптури 4 ‒ 3 тисячоліть до нашої ери» ‒ розповіла Думинська.



24 жовтня з’явилась інформація, що зникли бронзові пам’ятники російським військовим командувачам – Олександру Суворову та Федору Ушакову. Обидва постаменти стояли в Херсоні з 1950-х років.



«Їх цікавить не любов до Суворова і Ушакова, а те, що пам’ятники виготовлені з бронзи. Зник пам’ятник Григорію Потьомкіну, а ще говорилось про те, що вивезли його мощі, які, за легендою, зберігались в одному з храмів Херсону. Однак у 1970 році науковці досліджували ці останки і встановили, що вони не Потьомкіна», ‒ додала вона.

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Начальниця управління освіти Херсонської міськради Наталія Журженко заявила, що у Херсоні окупанти розграбували всі освітні заклади, яких налічується у місті 151. За її даними, багатьох з них переховуються російські військові.

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Російські війська захопили частину Херсонщини і обласний центр в перші дні повномасштабного вторгнення, на початку березня.