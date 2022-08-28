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«Підземельна» культура: У Миколаєві, що зазнає ракетних ударів, знову відкрили театр

Фото: Dimitar Dilkoff (AFP) Фото:Dimitar Dilkoff (AFP)

У поруйнованому війною Миколаєві актори знову відкрили театр – у безпечному підземному бункері. Під впливом війни Росії з Україною театр змінив і свою назву. Колишній Миколаївський російський драматичний театр тепер називається – Миколаївський театр драматичного мистецтва.

На цьому фото – актори під час підготовки до першої театральної вистави, яка відбулася 25 серпня. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого всі культурні заходи припинилися.

Замість сцени свого звичного, просторого та вишуканого театру (на фото вгорі), актори виступали у крихітній кімнаті під ним, яка служить укриттям.

Стилістка допомагає актрисі готуватися до виступу, 25 серпня 2022 року
Стилістка допомагає актрисі готуватися до виступу, 25 серпня 2022 року

Актори, які спілкувалися з агенцією AFP напередодні прем'єри, наголошували на важливості мистецтва у складні часи. «Актори в цих обставинах є лікарями людської душі», – сказав один із акторів.

Актриса під час репетиції повторює репліки в підземному коридорі Миколаївського драмтеатру, 25 серпня 2022 року
Актриса під час репетиції повторює репліки в підземному коридорі Миколаївського драмтеатру, 25 серпня 2022 року

Миколаїв розташований приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту нинішніх бойових дій,і за даними місцевої влади, російські ракетні обстріли вражали місто більшість днів від початку масштабного вторгнення Росії.

Адмінбудівля (на фото вгорі), яка розташована лише за 300 метрів від миколаївського театру, 29 березня була вражена російською ракетою. У результаті удару загинули 37 людей.

Миколаївський театр на фото до війни
Миколаївський театр на фото до війни

Під впливом війни Росії з Україною театр змінив свою назву. Колишній Миколаївський російський драматичний театр, тепер називається – Миколаївський театр драматичного мистецтва.

Жінка грає на піаніно в наземному фойє Миколаївського театру, 25 серпня 2022 року
Жінка грає на піаніно в наземному фойє Миколаївського театру, 25 серпня 2022 року

За словами художнього керівника театру, перша вистава нового сезону – абсурдистська вистава про «втілення наших бажань».

Фото: Початок вистави 25 серпня 2022 року
Фото: Початок вистави 25 серпня 2022 року

Агентство AFP інформує, що легковажна тема першої вистави була добре сприйнята глядачами.

Один із відвідувачів, Олександр Скотников, сказав AFP: «Коли ми перебуваємо під бомбами, як зараз, театр дарує нам посмішку та надихає людей продовжувати жити».

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