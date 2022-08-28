«Підземельна» культура: У Миколаєві, що зазнає ракетних ударів, знову відкрили театр

У поруйнованому війною Миколаєві актори знову відкрили театр – у безпечному підземному бункері. Під впливом війни Росії з Україною театр змінив і свою назву. Колишній Миколаївський російський драматичний театр тепер називається – Миколаївський театр драматичного мистецтва.

На цьому фото – актори під час підготовки до першої театральної вистави, яка відбулася 25 серпня. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого всі культурні заходи припинилися.

Замість сцени свого звичного, просторого та вишуканого театру (на фото вгорі), актори виступали у крихітній кімнаті під ним, яка служить укриттям.

Актори, які спілкувалися з агенцією AFP напередодні прем'єри, наголошували на важливості мистецтва у складні часи. «Актори в цих обставинах є лікарями людської душі», – сказав один із акторів.

Миколаїв розташований приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту нинішніх бойових дій,і за даними місцевої влади, російські ракетні обстріли вражали місто більшість днів від початку масштабного вторгнення Росії.

Адмінбудівля (на фото вгорі), яка розташована лише за 300 метрів від миколаївського театру, 29 березня була вражена російською ракетою. У результаті удару загинули 37 людей.

Під впливом війни Росії з Україною театр змінив свою назву. Колишній Миколаївський російський драматичний театр, тепер називається – Миколаївський театр драматичного мистецтва.

За словами художнього керівника театру, перша вистава нового сезону – абсурдистська вистава про «втілення наших бажань».