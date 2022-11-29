Україна розглядає варіант видворення громадян РФ із Криму після його деокупації – Ташева

Українська влада розглядає варіант повного видворення громадян Росії з території Криму після його звільнення з російської окупації, заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у своїй колонці для видання «Українська правда».

Ташева уточнила, що йдеться саме про громадян Росії, які набули це громадянство за межами окупованого Криму, не мали жодного стосунку до українського громадянства, а також не стали жертвами «примусової окупаційної паспортизації на тимчасово окупованих територіях».

«Наразі ми розглядаємо варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму. Після виїзду за межі України їхня подальша доля та можливість повернутися на територію України вирішуватимуться, відповідно до українського законодавства», – написала Ташева.

При цьому вона зазначила, що розгляд кожної справи «носитиме індивідуальний характер, адже необхідно буде враховувати багато чинників. Наприклад, Офісу «Кримської платформи» відомі випадки, коли громадяни Росії, які жили на тимчасово окупованих територіях, виявляли активну проукраїнську позицію».

Раніше Таміла Ташева в рамках Парламентського саміту Міжнародної «Кримської платформи» презентувала новий стратегічний напрямок роботи щодо першочергових кроків відновлення української державності після деокупації Криму. Одне з питань цієї стратегії було присвячене громадянству, зокрема, щодо громадян РФ, які незаконно перемістилися на територію Криму за час анексії.

1 жовтня очільник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю у телемарафоні повідомив, що Збройні сили України зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття і запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації», а також зазначив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму на час його деокупації.