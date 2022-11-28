«Схеми» знайшли у родини Богуслаєва нерухомості у Франції на 250 мільйонів гривень

Син затриманого СБУ В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень). Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

Ще одна компанія SCI BELLE EPOQUE, підконтрольна Олександру Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – 1 мільйон 320 тисяч євро.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю 800 тисяч євро.

На іншу французьку компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – 1 мільйон 620 тисяч євро.

Загальна ж вартість знайденої «Схемами» нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала 4 мільйони 590 тисяч євро (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде 5,9 мільйона євро.

Журналісти проєкту «Схеми» звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі. Їхні відповіді будуть оприлюднені після отримання. Також «Схеми» очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

«Схеми» з’ясували, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв з 2000 року приховував своє російське громадянство та нерухомість у Москві, яку мав із 2002 року.

Адвокат В'ячеслава Богуслаєва підтвердив, що у його клієнта дійсно є російський паспорт, а на контракти щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро держава.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розмістив відео з репліками Богуслаєва під час закритого засідання суду. Відповідаючи на запитання судді, чи визнає він обвинувачення обґрунтованим, Богуслаєв заявив, що він є генеральним конструктором і «не ухвалював політичних рішень».