Скіфське золото й раритет: СБУ розповіла, яке майно Богуслаєва намагалися вивезти з України

Кілька керівників підрозділу заводу «Мотор Січ» намагалися вивезти за кордон майно директора заводу В’ячеслава Богуслаєва, заявила Служба безпеки України 24 листопада.

За повідомленням, правоохоронці розшукали майно Богуслаєва вартістю в сотні мільйонів гривень, яке намагалися вивезти за кордон, аби уникнути його арешту в рамках кримінального провадження. Автомобілі та коштовні речи, як стверджують у відомстві, переховували на території однієї з комерційних структур, підконтрольних компанії.

«Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі. У результаті слідчо-оперативних дій встановлено учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу», – заявляє СБУ.

Пресслужба повідомляє про вилучення:

семи елітних автомобілів, у тому числі чотирьох раритетних

катера

трьох мисливських рушниць і гвинтівки

предметів старовини народів Європи

«Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення «любителя Искандера-М», які схиляли працівників заводу до збору підписів під «колективним зверненням» щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника. Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими «наслідками», – додають у Службі.

«Мотор Січ» наразі не коментувала останню заяву СБУ.

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24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також зазначили, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

Того ж дня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.