«Небездоганна» репутація: НБУ заборонив Богуслаєву користуватися правом голосу в «Мотор-Банку»

Національний банк визнав ділову репутацію директора «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва «небездоганною» і заборонив йому користуватися своїми правами єдиного акціонера «Мотор-Банку» – про це йдеться в повідомленні установи 11 листопада.

«Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ «МОТОР-БАНК» Богуслаєва Вячеслава Олександровича небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання права голосу за 100% акцій АТ «МОТОР-БАНК» строком на один рік», – повідомляє регулятор.

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ВІдповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем 10 листопада 2022 року. Нацбанк посилається на отримання відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

НБУ нагадує, що в липні перелік ознак небездоганної ділової репутації доповнили такою ознакою, як громадянство, постійне проживання чи статус податкового резидента країни-агресора.

Відповідно до закону про банки і банківську діяльність, право голосу щодо акцій такої людини, а також її право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яку призначає Національний банк.

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24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, «які підтверджують його співробітництво з ворогом». У СБУ також зазначили, що Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював сподівання, що російський президент Володимир Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні.

Того ж дня суд обрав для президента корпорації «Мотор Січ» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Як свідчать документи, які є в розпорядженні журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода), президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.