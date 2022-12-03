«Філософ свободи». Григорій Сковорода і в 300 років є дуже сучасним

Українському мандрівному філософу Григорію Сковороді – 300 років. Але зі Сковородою так, що він з часом не застаріває, а є актуальним для всіх поколінь, які його прочитують і знаходять щось для себе. Він був диваком, але речі, які його хвилювали – вічні, а тому актуальні і зараз, в наш час. Радіо Свобода поговорило з людьми, які знають і люблять Григорія Сковороду. «Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати – це наполовину завершити», – писав Григорій Сковорода. Але з чого почати, що розповісти про мандрівного філософа, про якого написано тисячі книжок чи творів? Може з того, що він вважав, що треба займатися тим, що милуєш, у що вкладаєш душу? Говорять же ж нині: Люби те, що робиш, а роби – те, що любиш!

Дивак Сам Григорій Сковорода не менш цікавий, аніж його філософська спадщина. Не міг всидіти на одному місці, постійно був у русі, звідусіль його звільняли, бо не зраджував принципам і своїм переконанням. Не їв м’яса і риби – харчувався раз на день після заходу сонця (як мусульмани під час Рамадану). Спав по чотири години на добу. Іконічний образ Сковороди – це мандрівник «без кола й двора», як би по-народному сказали, з обов’язковою торбиною за спиною. А в тій торбі – Біблія і його власні рукописи. Ну, й сопілка або флейта, які його всюди супроводжували. На старість вже ходив з пасохом як якийсь пророк – а може й був ним? Античність Сковорода добре знав античну філософію його називали то «українським Сократом», то «українським Платоном, то «українським Конфуцієм» навіть. Але за стилем життя був радше «українським Діогеном» – той жив у діжці, а Сковорода не мав власної стелі над головою – можливо, тоді тісніший зв’язок з небесами, з Богом?

Сковороду цікавили теми Бога і знань, любові і дружби, душевного спокою і гріха, людських вад і людської сили… Стрижень його філософії – самопізнання, внутрішній світ людини, її внутрішній космос, всесвіт. «Пізнай себе!» – вчив він. «Щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе» – Григорій Сковорода «Сковорода – це філософ свободи і життєтворчості. Він – для кожної людини. У нього є поради, як бути нещасливим і як бути щасливим, який шлях обирати», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода професорка філософії Марія Култаєва з Харківського Національного педагогічного університету імені Сковороди.

Сковорода – це філософ свободи і життєтворчості. Він – для кожної людини

«Сковорода говорив про «видиме» і «невидиме» і зараз це дуже актуально. Бо яке зараз суспільство – суспільство селфі. Пізнай не себе, а пізнай своє селфі. Такий підхід зараз, але ж Сковорода каже – пізнай себе!» А ще Сковороду хвилювала тема Бога, (справжньої) віри, християнські цінності. Сам Сковорода в ченці не постригся, але мандруючи, любив зупинятись в монастирях. «Усе минає, тільки любов після всього зостається». Усе минає, але не Бог і не любов» – Григорій Сковорода Він народився в козацькій родині Сави Сковороди в Лубенському полку на Полтавщині. Його батько буз безземельним, але Григорій був не з бідноти – батько торгував вином, а ще ніби мав горілчаний промисел.

Любов до вина проступить у Григорія, коли він поїде працювати до «Токайської комісії» в Угорщину, де ця Комісія закуповувала вино для російського імператорського двору. «А ясно, що класно філософствувати після літра токайського!» – каже письменник Андрій Любка, який був приємно вражений меморіальною дошкою Сковороді в угорському Токаї. «Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя» – Григорій Сковорода Майже все своє життя – особливо другу його половину (а мандрівним мудрецем Сковорода став після 1769 року і залишався до смерті в 1794 році) він був «безсрібреником», свідомо бідував, але все одно був щасливий.

Фонтан з підтекстом У незалежній Україні про Сковороду дізнались усі – бо він з’явився на 500-гривневій купюрі. На цій же банкноті також і сковородинський малюнок незвичного фонтану. Цей фонтан водою наповнює такі різні судини. «Ідея цього фонтану може полягати в тому, що ти можеш бути посудиною, судиною невеличкого обсягу, але головне – бути наповненим», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода філософ Володимир Єрмоленко, наголошуючи, що життя треба жити на повну, ким би і яким би ти не був.

Сковорода був музично обдарований – гарно співав, грав на скрипці, флейті і бандурі. Кобзарі ходили Україною співали його пісень – часом навіть не знаючи, хто автор. У Глухові – в тому Глухові, звідки пізніше почнуть свій музичний шлях композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський – Сковороду відібрали в 1741 році до придворної капели імператриці Єлизавети в Санкт-Петербурзі. Але там Сковорода пробув лише пару-трійку років і повернувся до України.

Сковорода і Росія Назагал тема Сковорода і Росія – це окрема тема, бо Росія вважає його своїм філософом. Сковородою зачитувався Лев Толстой, який писав: «Сковорода – людина, що в часи Єлизавети та Катерини явила варварській Росії дивовижний приклад цілковитого виконання заповідей Христа».

Перший біограф Сковороди, його друг і учень Михайло Ковалинський стверджував, що Сковорода мав до Росії «постійну відразу».

Російська філософія пішла шляхом розчинення особистості в чомусь великому. Чи в народі, чи в релігії, чи в державі. Тому Сковорода зовсім не російський філософ

«Росіяни помиляються, вважаючи Сковороду російським філософом. Тому що одна з головних думок Сковороди – це думка про те, що наша природа персональна. В кожної людини є своя персональна природа. Звідси всі його поняття про сродність, про сродну стать, про сродну працю, – каже в інтерв’ю Володимир Єрмоленко. – А російська філософія пішла іншим шляхом. Вона пішла шляхом розчинення особистості в чомусь великому. Чи в народі, чи в релігії, чи в державі... Тому Сковорода зовсім не російський філософ». В радянські часи зі Сковороди ліпили атеїста, соціаліста і революціонера. У відомому класичному фільмі «Григорій Сковорода» режисури Івана Кавалерідзе 1958 року Сковорода ніби як «біблієборець» і передвісник майбутньої більшовицької революції. Фільм з’явився якраз під час хрущовської боротьби з церквою і планами збудувати комунізм ще для того поклоніння радянських людей… «Жоден диявол не завдає більше шкоди, аніж удавані друзі» – Григорій Сковорода Під час нинішньої війни російські ракети вдарили по Музею Сковороди на Харківщині. Музей зруйновано, але пам’ятник Сковороді встояв.

Оцей удар по музею Сковороди – це приклад отого вічного шизофренічного російського «Так не достанься ж ты никому!»

«Оцей удар по музею Сковороди – це приклад отого вічного шизофренічного російського «Так не достанься ж ты никому!». Якщо зайти на російську «Вікіпедію», то вони будуть писати, що це російський філософ і мислитель. Це такі просто заздрощі! Що от у нас є Сковорода і це персона такого масштабу, і більше того, що ми його любимо , популяризуємо в різних сферах, що досі перевидаються його книжки, вивчаються не лише в школі, а що можна піти в книгарню і купити його книжку. І це таке відчуття палючої внутрішньої заздрості і бажання просто знищити, і щоб у сусіда було так погано, як у тебе», – каже в інтерв’ю письменник Андрій Любка, який написав передмову до книги творів Сковороди, перекладених сучасною українською мовою. У Києві, на Подолі, є пам’ятник Сковороді, але він під час війни і російських обстрілів української столиці зараз захищений бетонними плитами.

«Що Сковорода уособлює? Він уособлює Via Lucis – шлях світла. І шлях світла – він відкидає це все. Я вважаю, що Сковорода захистив нас і що він має реінкарнацію. Що наші хлопці, які нас захищають, – вони мають в собі частинку Сковороди. І через це нас не можна перемогти, бо Сковорода закликав «Пе-ре-ма-гай!», коли він бився з сатаною. І ото у нас бійка із сатаною зараз і йде», – каже в інтерв’ю докторка філософських наук з Харкова Марія Култаєва.

Сковорода закликав «Пе-ре-ма-гай!» коли він бився з сатаною. Зараз бійка із сатаною і йде

На життя Сковороди припало закручування імперською владою українських гайок – скасування козацьких вольностей. Ліквідована Гетьманщина (1764), скасований полковий козацький устрій на улюбленій Сковородою Слобожанщині (1765–1770), остаточно зруйновано Запорізьку Січ (1775), закріпачують селян – вчорашніх козаків (1783–1790).

Любив Україну і був європейцем Сковороду тягнуло в Україну – він до неї постійно повертався – зокрема з Росії, в якій кілька разів оселявся, але кожного разу ненадовго. Як писав його біограф Ковалинський, «Сковорода любив свій рідний край, свою любив Україну». Але Сковорода також побачив і Європу – побував в Угорщині, Австрії, Словаччині, Німеччині, Польщі. Філософ володів латиною, грецькою, гебрейською, польською, німецькою мовами. Чи є Сковорода сучасним? Так, звісно. Він дуже популярний у молодіжних інтелектуальних колах, його обожнює студентство. Але також він залишається і «народним філософом» – багато хто в Україні знає хоча б кілька цитат Сковороди... Багатьом молодим людям подобається мандрівний образ, бо Сковорода, за висловом одного видання, «ловив кайф від мандрів». А мандруючи можна теж пізнавати світ.

«От Сковорода, наприклад, стоїть у київському метро. І от він притулився до колони на станції Тараса Шевченка. Такий стоїть собі чувак, в нього така модна гіпстерська зачіска, як у Котигорошка. В нього такий простий аскетичний наряд, який пасує до літа, із льону. В нього якась торба через плече, у нього мінімум речей. Це людина – вегетаріанець, це людина – ізотерик, який шукає якісь духовні практики, намагається зрозуміти себе, зрозуміти світ. Мені здається, що це гіпстер, якийсь ідеальний символ гіпстерства», – ділиться роздумами Андрій Любка про те, яким би був Сковорода зараз.

Сковорода дуже відповідає ноті часу, бо чому зараз люди розгублені у світі? Бо живуть чужим життям. Сковорода нас вчить цього не робити

«Сковорода дуже відповідає ноті часу, бо чому зараз люди розгублені у світі скрізь? Тому що вони живуть чужим життям. Тому що коли вони обирають професію, то вони обирають не те, яка мета цієї професії, яка цінність за цією професією схована, а що ця професія дає для нашого комфорту і так далі. І потім виявляється, що люди живуть чужим життям, відчужуються від того, що вони роблять. І вони стають нещасними, вони стають роздвоєними, вони стають відчуженими. Сковорода нас вчить цього не робити», – міркує про сучасність філософа Володимир Єрмоленко.

«Світ не спіймав» Мабуть, найвідоміший вислів Сковороди, написаний на його прохання на його могилі, звучить так: «Світ ловив мене, та не спіймав». На думку Володимира Єрмоленка, серед багатьох тлумачень слова «мір», яке вжив Сковорода в оригіналі, говорячи, що той його не спіймав, є й таке, що означає і поганих людей. «Тобто, людей, які не живуть за своєю суттю, а живуть за своїми ролями, за своїми масками. Світ, «мір», який постійно грає щось, який не є справжнім, ось такий світ його не зловив. Це правда!»