До 300-річчя Григорія Сковороди в Україні вводять в обіг монету, присвячену українському філософу

До 300-річчя Григорія Сковороди Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену українському філософу Григорію Сковороді, повідомляє пресслужба регулятора.

Повідомляється, що номінал монети «Сад божественних пісень» – 20 гривень.

На аверсі монети розміщено: символічний фонтан, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі. На реверсі – юнак під вишнею грає на сопілці, поряд – розкрита книга, а довкола – дзеркальні символічні постаті, що намагаються схопити філософа, та напис – «Світ ловив мене та не спіймав».

Художниками монети є Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук. Наклад 2500 штук.

7 травня стало відомо, що російські війська обстрілами зруйнували музей Григорія Сковороди у Сковородинівці на Харківщині. Тут в останні роки життя творив видатний український філософ Григорій Сковорода, тут він і похований. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, основна частина колекції музею не постраждала – її завчасно перемістили у безпечне місце. Мінкульт повідомив про відкриття фонду для збору коштів на відновлення музею Сковороди.