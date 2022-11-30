Німецька компанія Uniper позивається до «Газпрому» – вимагає відшкодування понад 12 мільярдів доларів

Німецька компанія Uniper, яка раніше була найбільшим покупцем російського газу, ініціювала арбітражний розгляд проти компанії «Газпром експорт» у міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі. Компанія вимагає відшкодування збитків, завданих через недопостачання газу із червня 2022 року, повідомляє Reuters.

Uniper зазначає, що була змушена за високими цінами закуповувати обсяги для заміщення російського газу, щоб виконати свої зобовʼязання перед клієнтами за раніше узгодженими цінами та обсягами. Витрати компанії на ці цілі наразі становлять не менш як 11,6 мільярда євро (це понад 12 мільярдів доларів) і зростатимуть до кінця 2024 року.

«Газпром» 14 липня 2022 року інформував Uniper, що заднім числом оголосив форс-мажор через недопостачання газу. Німецька сторона вважає цю заяву необґрунтованою і офіційно її відхилила.