СБУ встановила особу ще одного військового РФ, який розстріляв цивільного на Київщині

Співробітники служби безпеки України ідентифікували ще одного російського військового – капітана, який особисто розстріляв цивільну особу в Бучанському районі Київської області, повідомляє у вівторок пресслужба СБУ.

«Воєнним злочинцем виявився тимчасово виконувач обов’язків начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району. Встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб потерпілого. Згідно з висновком судово-медичної експертизи людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові», – йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві заявили про заочну підозру російському військовому за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

«Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.