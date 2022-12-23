New York Times ідентифікувала десантників РФ, які розстрілювали українців у Бучі

Виконавцями масового вбивства мирних жителів у Бучі на Київщин були російські десантники із 234-го десантно-штурмового полку під командуванням підполковника Артема Городилова, йдеться у розслідуванні The New York Times.

Упродовж восьми місяців журналісти видання збирали докази причетності російських військових до масових розстрілів жителів Бучі. Зібрані ними докази свідчать про те, що вбивства цивільних були частиною навмисних та систематичних зусиль росіян «пробити» собі шлях до Києва.

«Російські солдати допитували і страчували неозброєних чоловіків і вбивали людей, які мимоволі траплялися їм на шляху – чи то діти, які тікали з родинами, чи місцеві жителі, які сподівалися знайти продукти, або люди, які просто намагалися повернутись додому на своїх велосипедах», – пише NYT.

Журналісти провели кілька місяців у Бучі після того, як російські війська відступили звідти. Вони опитували місцевих жителів, збирали записи камер спостереження та отримували ексклюзивні записи з урядових джерел.

Потім вони проаналізували матеріали та з точністю до хвилини реконструювали вбивства людей на вулиці Яблунській, яку місцеві зараз називають «дорогою смерті». Серед доказів причетності 234-го – записи телефонних розмов і розшифровані позивні, які використовували командири на російських радіоканалах.

Хоча в Бучі були різні російські військові підрозділи, а кількість убитих цивільних перевищує 400 осіб, саме 234-й десантний полк, що базується в російському місті Псков, журналісти називають головним винуватцем у вбивствах на вулиці Яблунській. Журналісти вказують на відповідну військову техніку, уніформу, радіомовлення та пакувальні листи на ящиках із боєприпасами.

«Жителі Бучі розповідали, що коли російські військові їх допитували, вони часто відбирали телефони. Підозрюючи, що військові могли також забрати телефони жертв, наші журналісти отримали від української влади базу даних усіх дзвінків і повідомлень, які надходили з Бучанського району в Росію протягом березня. Опитуючи родичів жертв, ми збирали їхні номери телефонів і перевіряли, чи є вони в базі даних. Відкрилася жахлива картина: солдати регулярно використовували телефони жертв, щоб телефонувати додому в Росію, часто через години після їх вбивства», – пише NYT.

Проаналізувавши телефонні номери, набрані російськими солдатами, та виявивши профілі у соціальних мережах, пов’язані з членами їхніх сімей, ЗМІ ідентифікували особи двох десятків десантників-членів 234-го полку.

«У багатьох випадках ми опитували їхніх родичів і спілкувалися з безпосередньо з деякими військовими, двоє з яких підтвердили, що були у 234-ому і перебували в Бучі», – зазначають журналісти.

Також вони ідентифікували три десятки жертв російських злочинів, основною причиною смерті яких стали вогнепальні поранення.

Вбивства мирних жителів у Бучі, як зазначається у розслідуванні, не були випадковими актами насильства. Жертви на вулиці Яблунській не загинули під час перехресного вогню між російськими та українськими військами і не були помилково застрелені під час бойових дій.

«Російські війська навмисно вбили їх, ймовірно, у рамках систематичної зачистки для забезпечення шляху до столиці. Десятки мирних жителів були розстріляні. В інших випадках чоловіків, підозрюваних у зв’язках з українськими військовими, затримували і страчували», – пише NYT.

Журналістам також вдалося ідентифікувати особу командира 234-го полку підполковника Артема Городилова. Він, за даними розслідувачів, керував діями російського десантного підрозділу у Бучі. Його присутність у цьому місті підтверджують записи камер спостереження, а також двоє військових із цього полку, які були у місті. Також він зафіксований у Бучі, де з двома іншими військовими ходив вулицями біля тіл убитих українців.

Доказами причетності російських десантників 234-го полку до звірств у Бучі стала символіка на військовій техніці, яку вони намагалися приховати, залишена в місті документація та особисті записи загарбників. Зокрема, на одному з документів вказано номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Також після себе вони залишили шеврон свого полку.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Серед найбільш масових – у Бучі.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.