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У Херсоні затримали чоловіків, які добровільно працювали охоронцями в колонії за окупації – ДБР

За даними слідства, підозрювані охороняли затриманих та засуджених і отримували платню в рублях.

Ще двох людей у Херсоні затримали за співпрацю з окупаційною адміністрацією, повідомило Державне бюро розслідувань 22 грудня.

«Після кількох місяців російської окупації два чоловіки, які колись були водіями, добровільно відгукнулись на оголошення окупаційної влади. Набір проводився на посади охоронців незаконно створеної установи «Северная исправительная колония №90». У виправному закладі був серйозний кадровий дефіцит, адже багато працівників свідомо відмовились працювати на ворога», – йдеться в повідомленні.

Чоловіків оформили «молодшими інспекторами» охорони. За даними слідства, вони охороняли затриманих та засуджених і отримували платню в рублях.

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«Колаборанти виправдовувались, що окупанти дали їм «соціальний» статус та посаду. Але водночас надали зброю, яку вони були готові використати проти своїх земляків», – додає Бюро.

Фігурантів затримали після виходу російських військ із Херсону. Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Ця санкція передбачає до 15 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.

ДБР 20 грудня повідомило про затримання в Херсоні двох інспекторів Херсонського СІЗО, які працювали на російську окупаційну адміністрацію.

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