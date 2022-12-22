У МВС повідомили про виявлене нове поховання цивільних на Херсонщині та результати ексгумації тіл на Харківщині

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив про нові факти виявлення масових поховань на деокупованих територіях Херсонщини.

«У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені тіла ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців Збройних сил, зокрема, й ТРО. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено», – повідомив Єнін в ефірі телемарафону.

У які саме дати було виявлено ці поховання, він не вказав, зауваживши, що триває робота зі збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих.

«На превеликий жаль, той жах, який ми вже побачили на звільненій території Херсонщини, може бути лише невеличкою частиною того, що відкриється нам після звільнення решти окупованих територій», – сказав Єнін і навів приклад деокупованої Харківщини.

Він, зокрема, розповів і про результати ексгумації тіл у місті Ізюм Харківської області.

«З місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих. Це близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких неможливо визначити. Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб. Поліція провела огляди 450 трупів, призначено таку ж кількість судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, що можуть бути використані як додатковий фактор при ідентифікації», – повідомив Єнін.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Після того правоохоронці почали виявляти на звільнених територіях місця масових поховань. Схожа ситуація і на деокупованій частині Херсонщини.

Росія заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.