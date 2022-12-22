У Херсоні затримали членкиню «Партії регіонів», яка в окупації працювала на псевдореферендумі – СБУ

СБУ затримала у Херсоні представницю місцевого осередку забороненої нині «Партії регіонів», яка погрожувала жителям міста за відмову «голосувати» на псевдореферендумі, повідомляє пресслужба відомства.

«Перебуваючи на «посаді» (в окупаційній адміністрації – ред.), колаборантка виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України. Для цього розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста. Зловмисниця особисто закликала людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях». У разі відмови одразу «зверталась» до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в жінки був паспорт РФ, а після звільнення Херсона вона намагалась бути «непомітною».

«Однак співробітники СБУ все одно викрили її та затримали», – вказали в СБУ, додавши про оголошення жінці підозри за статтею про колабораціонізм. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.