Чоловіка, який передавав силам РФ дані про позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 14 років ув’язнення

Служба безпеки повідомила, що суд відправив за ґрати на 14 років чоловіка, який «здавав» росіянам позиції Збройних сил України у Краматорську. Чоловіка затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ на Донеччині ще у травні.

«За даними слідства, поплічником окупантів є місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб РФ. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Зловмисник розповідав про «швидке» захоплення українського міста і встановлення там московського режиму. За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що отриману інформацію чоловік передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах.

«За це зловмисник отримував гроші з країни-агресора. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей… На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України)», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.