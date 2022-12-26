З початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тисячі кібератак на Україну

У Службі безпеки повідомляють, що з початку року нейтралізували понад 4,5 тисячі кібератак на Україну.

«Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду восьмирічний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими «тренуваннями» перед вторгненням», – цитує сайт СБУ голову департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка в інтерв’ю каналу «Ми – Україна».

За словами Вітюка, якщо у 2020 році було майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, то у 2022 – їхня кількість зросла у понад три рази.



«Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу», – сказав Вітюк.



Під особливою загрозою опинилися енергетика, логістика, військові об’єкти, а також бази даних органів влади та інформресурси, кажуть в СБУ.



«Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нам, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу», – сказав Ілля Вітюк.

Днями кіберполіція повідомляла про загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ботоферм, які поширювали проросійські наративи.