Не прислухалися «до занепокоєнь Росії» – у Кремлі відреагували на візит Зеленського у США

У Кремлі заявили, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня не прозвучало слів, які свідчили б про «готовність прислухатися до занепокоєнь Росії».

«Ані з боку президента Байдена, ані з боку президента Зеленського не прозвучало хоч якихось слів, які можна було б сприймати як потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь Росії», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Як сказав речник Кремля, не прозвучало і «закликів до миру», що, за його словами, доводить, що США ведуть проксі-війну з Росією «до останнього українця».

Пєсков також прокоментував рішення США надіслати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. За його словами, Patriot, як і всі інші види озброєння, що постачають Києву, стануть цілями для російської армії.

Поставки ракетних комплексів, оголошені під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, не сприятимуть врегулюванню конфлікту і не завадять Росії досягти своїх цілей, сказав речник Володимира Путіна.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США. Після зустрічі президент США заявив, що Зеленський готовий шукати справедливого миру, а Путін не має наміру закінчувати війну.

Візит до Вашингтона став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

21 грудня президент США Джо Байден, зокрема, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси до неї.

Загалом Сполучені Штати надали Україні приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.