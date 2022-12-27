The Insider: генерала ФСБ, що курував НДІ з розробки отрут, звільнили

Начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ Росії генерал-полковника Едуарда Черновольцева відправили у відставку, повідомляє The Insider із посиланням на джерела у спецслужбі.

У підпорядкуванні в генерала Черновольцева, як пише видання, були 8-ий Центр ФСБ (захист інформації), Центр спеціальної техніки та Управління спеціального зв’язку ФСБ. Крім того, Черновольцев курував НДІ-2 ФСБ, де, згідно з численними розслідуваннями, розроблялися отрути, і співробітники якого, за даними розслідувачів, брали участь у отруєнні російських опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і письменника Дмитра Бикова.

За офіційною версією, Черновольцева відправили на пенсію після досягнення пенсійного віку, хоча співробітнику ФСБ такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років, зазначає видання.

За словами джерела The Insider у ФСБ, в Кремлі були вкрай незадоволені витоками баз даних, що дозволило журналістам публікувати розслідування, у тому числі про наближених до президента Росії Володимира Путіна.

Інший співрозмовник видання, співробітник НТС ФСБ розповів, що Черновольцев, який прожив довгий час у Києві, «дуже шкодував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко».

Олексія Навального було госпіталізовано в Омську 20 серпня 2020 року, згодом його перевезли на лікування до Берліна, де німецькі фахівці виявили в його організмі сліди бойової отруйної речовини з групи «Новічок». Сам Навальний стверджує, що його отруєння причетна ФСБ Росії. Такого ж висновку дійшла розслідувальна група Bellingcat.

Вона також стверджувала, що так звана команда отруйників із ФСБ причетна до інших замахів – зокрема на російського політика Володимира Кара-Мурзу, письменника Дмитра Бикова (вони вижили після лікування), політика Микиту Ісаєва (він помер). Російська влада заперечує причетність спецслужб до всіх цих випадків і самі факти отруєння. У Росії навіть не відкрили кримінальну справу.