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Очільник ГУР: «Крим буде повернуто комбінованим шляхом»

Кирило Буданов запевнив, що Україна поверне назад всі втрачені території

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим «комбінованим шляхом».

«Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», – сказав Буданов в інтерв’ю виданню «Ліга», оприлюдненому 26 грудня.

Він запевнив, що Україна поверне назад всі втрачені території.

«Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН», – наголосив він.

На запитання щодо того, куди поїхати на море влітку 2023 року, очільник ГУР заявив: «Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів».

1 жовтня голова української військової розвідки в інтерв’ю телеканалу «1+1» заявив, що Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року.

До цього радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття та запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк заявив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів Криму на час його деокупації.

2 листопада президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському телебаченню заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією.

На уточнювальне запитання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши сподівання, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.

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