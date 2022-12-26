Очільник ГУР: «Крим буде повернуто комбінованим шляхом»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим «комбінованим шляхом».

«Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», – сказав Буданов в інтерв’ю виданню «Ліга», оприлюдненому 26 грудня.

Він запевнив, що Україна поверне назад всі втрачені території.

«Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН», – наголосив він.

На запитання щодо того, куди поїхати на море влітку 2023 року, очільник ГУР заявив: «Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів».

1 жовтня голова української військової розвідки в інтерв’ю телеканалу «1+1» заявив, що Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року.

До цього радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття та запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк заявив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів Криму на час його деокупації.

2 листопада президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському телебаченню заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією.

На уточнювальне запитання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши сподівання, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.