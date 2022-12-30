Ракетні атаки Росії по цивільній інфраструктурі не зламають волю українців – оцінки ISW

Американський Інститут дослідження війни прокоментував останній масований ракетний удар Росії по українській цивільній інфраструктурі.

ISW у останньому звіті звернув увагу на заяву російського Міністерства оборони щодо запасів ракет – напередодні відомство заявило, що «Калібри», якими, поміж інших, користується Росія, «не закінчаться ніколи».

Натомість голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 26 грудня припустив, що в Росії вистачить ракет ще на два-три масованих удари по 70-75 ракет кожен.

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«ISW вважає, що російська кампанія, спрямована на те, аби зламати волю українців до боротьби через масштабні ракетні удари по цивільній інфраструктурі, провалиться, навіть якщо росіяни зможуть здійснити більше обстрілів, ніж припускає Буданов», – заявляють аналітики.

При цьому Інститут нагадує свої попередні припущення. Його дослідники вважають, що російська армія «значно виснажила» свій арсенал високоточного озброєння, проте, скоріш за все, продовжить становити масштабну загрозу для української цивільної інфраструктури і завдавати страждань українським цивільним.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня сталося знеструмлення у низці регіонів. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. В «Укренерго» заявили, що енергосистема відновлюється в плановому режимі.