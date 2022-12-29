У Міноборони України відреагували на заяви Білорусі про падіння ракети

Українська сторона готова до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару Росії, заявило українське Міністерство оборони. Так там відреагували на заяви Мінська про падіння ракети на білоруській території.

«Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі», – наголосили в Міноборони.

«Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ. Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі», – додали в МОУ.

Там нагадали, що 29 грудня Росія здійснила «черговий злочин – масований ракетний обстріл мирних міст України», запустивши щонайменше 11 дронів і 69 крилатих ракет.

29 грудня білоруська сторона заявила про порушення повітряного простору Білорусі зенітною ракетою С-300, яка, за даними Мінська, була випущена з території України.

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима, «якому висловили рішучий протест».

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».