Білорусь заявила про падіння на її територію української ракети. Київ не коментує

Міністерство оборони Білорусі заявило, що на територію країни впала ракета С-300, випущена з території України.



«Сьогодні близько 10:00 силами військ протиповітряної оборони було вражено повітряну ціль. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі у районі села Горбаха Іванівського району Брестської області. У ході перевірки попередньо встановлено, що уламки належать зенітній ракеті С-300, випущеній з території України», – йдеться у повідомленні.

Україна наразі не коментувала падіння ракети на території Білорусі.

Брестська область межує з Волинською та Рівненською областями України.

Раніше білоруське держагентство «Белта» заявило, що на територію Білорусі з боку України впала українська ракета С-300. Як зазначається, про те, що сталося, «негайно поінформували» Олександра Лукашенка, і за його дорученням група фахівців встановлює причини падіння.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».