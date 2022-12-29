Посла України викликали до МЗС Білорусі після падіння ракети

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через інцидент із падінням ракети на білоруській території.

«У зв’язку з цим сьогодні до МЗС Білорусі був викликаний посол України Ігор Кизим, якому висловлено рішучий протест. Вимагали від української сторони провести ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягнути винних до відповідальності та вжити вичерпних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому. Які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх», – зазначив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

Українська сторона ситуацію наразі не коментувала.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Білорусі заявило, що на територію країни впала ракета С-300, випущена з території України.



«Сьогодні близько 10:00 силами військ протиповітряної оборони було вражено повітряну ціль. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі у районі села Горбаха Іванівського району Брестської області. У ході перевірки попередньо встановлено, що уламки належать зенітній ракеті С-300, випущеній з території України», – йдеться у повідомленні.

Брестська область межує з Волинською та Рівненською областями України.

Раніше білоруське держагентство «Белта» заявило, що на територію Білорусі з боку України впала українська ракета С-300. Як зазначається, про те, що сталося, «негайно поінформували» Олександра Лукашенка, і за його дорученням група фахівців встановлює причини падіння.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».