Ракетний удар Росії 29 грудня: у МВС навели дані про загиблих і постраждалих

Внаслідок масованого ракетного удару, завданого російськими військами по Україні 29 грудня, загинули троє людей, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо нині трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі – дитина», – сказав Монастирський в ефірі телемарафону.

Він не уточнив, де саме постраждали і загинули люди. Раніше представники місцевих органів влади повідомляли про щонайменше трьох постраждалих у Києві, двох постраждалих у Херсоні, двох загиблих і одну поранену людину на Харківщині.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Повідомляли про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській областях.